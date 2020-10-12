مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: ريكاردو طلب مدافع نجران

قال مصدر في الإسماعيلي إن هيرون ريكاردو مدرب الفريق طلب من إدارة النادي التعاقد مع المدافع البرازيلي كارلوس هنريكي لاعب نجران السعودي.

ويرى ريكاردو أن انتداب مواطنه قد يحسن من الأداء الدفاعي للإسماعيلي الذي استقبل 43 هدفا في الدوري المصري الممتاز.

ودرب ريكاردو اللاعب هنريكي البالغ عمره 26 عاما والذي انتقل لنجران من ساو كايتانو البرازيلي في أكتوبر 2019.

وأوضح المصدر أن لجنة التعاقدات في الإسماعيلي ستدرس إمكانية انتداب اللاعب قبل أن تحدد موقفها من الصفقة.

ويحتل الدراويش المركز 11 في الدوري ويستضيف أسوان يوم الخميس ويلعب في الجولة الأخيرة من البطولة ضد الزمالك.

وبعد الدوري سيواجه الإسماعيلي فريق الرجاء بطل المغرب في إياب نصف نهائي البطولة العربية ولم يتحدد بعد موعد المباراة.

وفاز الإسماعيلي ذهابا في ملعبه بهدف دون رد.

اقرأ أيضا

موقف كهربا من السفر للمغرب استعدادا للوداد

جديد موقف الشناوي بعد تعرضه لإصابة ضد المقاولون