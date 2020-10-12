بيليستري: رفضت ليون من أجل مانشستر يونايتد

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

فاكوندو بيليستري

قال فاكوندو بيليستري جناح مانشستر يونايتد إنه رفض فرصة الانضمام إلى ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تمثيل الشياطين الحمر. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح بيليستري قائلا: "كان هناك الكثير من الحديث حول عرضين، لحسن الحظ حاولوا إبعادي عن الأمر لكيلا يجن جنوني".

وواصل "في البداية جاء ليون بعد ذلك مانشستر يونايتد، وأنا سعيد للغاية بهذه الفرصة".

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وأتم "إنه دوري أشاهده دوما مع أسرتي، نشاهد الفرق الكبرى ولا تتخيل قط أنك قد تلعب هناك".

الأوروجوياني صاحب الـ18 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في السوق الصيفية الماضية بمبلغ 8.5 مليون يورو من بينارول.

ويمتد عقد بيليستري حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لعام إضافي.

في إنجلترا سوق الانتقالات
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