رابطة الدوري الإنجليزي تعلق على مشروع "الصورة الكبيرة": المطالب الفردية قد تتلف اللعبة

علقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على مشروع "الصورة الكبيرة" الذي نُشر في وقت سابق لإعادة تشكيل المسابقة، مشيرا إلى أن بنية الدوري قوية وتنافسية ومثيرة للانتباه دائما، مشيرة إلى أن المطالب "فردية" قد تضر بالمسابقة.

وقال البيان: "رأينا تقارير الإعلام اليوم فيما يخص خطة إعادة هيكلة كرة القدم في هذه الدولة".

وواصل "كرة القدم الإنجليزية هي الأكثر مشاهدة في العالم، ولديها بنية دوري قوي وتنافسي يثير الانتباه حول العالم".

وأكمل "للحفاظ على هذا المركز من المهم أن نكون سويا في ذلك الأمر، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي يدعمان النقاشات الكبيرة حول مستقبل اللعبة، من ضمنها بنية المسابقة والمواعيد والتمويل خاصة في ضوء تأثيرات كوفيد 19".

وتابع "كرة القدم بها عدد من الشركاء والمساهمين، لهذا السبب هذا العمل يجب أن يتم عن طريق القنوات المناسبة لتمكن كل الأندية والمساهمين في المشاركة".

وأردف "من وجهة نظر الدوري الإنجليزي الممتاز، عدد المطالب الفردية في الخطة التي نشرت يمكن أن تتسبب في تأثير مضر للعبة كلها ونحن محبطون لرؤية ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية وهو يمنح دعمه لها".

وأتم "لطالما عملت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع أنديتها ورابطة الكرة الإنجليزية من أجل التوصل لتصور مناسب لفترة كوفيد 19 وإنقاذ التمويل، هذا العمل سيستمر".

ما الذي حدث؟ "مشروع الصورة الكاملة".

صحيفة "تيليجراف" نشرت تقريرا أوضحت من خلاله أن هناك مشروعا يستهدف "إعادة إحياء" الكرة في إنجلترا بعد خسائر مالية كبرى جراء توقف النشاط وعودته دون جمهور حتى مارس المقبل على الأقل بسبب تفشي كوفيد 19.

وقالت تليجراف إن يونايتد وليفربول عملا معا على هذا المشروع الذي من المنتظر أن يحصل على دعم بقية الستة الكبار، أرسنال وتشيلسي وتوتنام ومانشستر سيتي، وسيتسبب مبدئيا في تقليل عدد أندية الدوري الإنجليزي إلى 18 ناديا.

ما هي اقتراحات Project Big Picture؟

أولا، يتم تقديم 250 مليون جنيه إسترليني لفرق درجات الدوري الإنجليزي (بداية من الدرجة الثانية وحتى الرابعة)، وسيتم خصم ذلك المبلغ من العوائد المستقبلية للبث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز، مع تمويل المبلغ حاليا بقرض تحصل عليه رابطة الدوري الممتاز.

ويقضي المشروع أيضا بمنح الأندية الأقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (الستة الكبار، ومعهم وست هام وساوثامبتون وإيفرتون) وضعا خاصا يعطيهم القوة لإجراء تغييرات كبيرة في قوانين الرابطة المالية وقد يصل الأمر لأن يحصلوا على حق الفيتو في تغيير ملكية أي من نوادي الدوري الممتاز.

ويشير الاقتراح إلى ضرورة تقليل عدد أندية الدوري إلى 18، مع إبقاء الدرجات من الثانية إلى الرابعة بوجود 24 فريقا، وكذلك منح 100 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الكرة الإنجليزي ليغطي خسائره بسبب كورونا.

كذلك، يود المشروع تغيير قواعد الهبوط، ليهبط فريقين فقط من الدوري الجديد (ذو الـ 18 فريقا) ويلعب صاحب المركز الـ 16 دورة مجمعة مع ثالث ورابع وخامس دوري الدرجة الثانية.

ويطلب المشروع إلى تخصيص 8.5% من مكاسب رابطة الدوري الممتاز لقضايا النوايا الحسنة، ومنها دعم اتحاد الكرة، وتخصيص 25% من مكاسب رابطة الدوري الممتاز، ورابطة الدوري الإنجليزي (من الدرجات الثانية للرابعة) من المكاسب لدعم أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

وكذلك، سيتم تخصيص 6% من مكاسب الدوري الإنجليزي الممتاز لتحسين حالة ملاعب الدرجات الأربعة الأولى بمعدل يصل إلى 100 جنيه إسترليني لعملية تطوير المقعد الواحد.

كما اقترح المشروع إلغاء كأس الرابطة، أو لعبها دون مشاركة الأندية التي تنافس في البطولات القارية، وكذلك كأس الدرع الخيرية، مع توحيد قواعد اللعب المالي النظيف مع يويفا، وفتح الحسابات الخاصة بالأندية أمام مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي.

ماذا فعل ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية؟

ريك باري تحدث مساء الأحد قائلا: "هذا المشروع سيعيد ضبط هرم الكرة في المستقبل في إنجلترا".

وأضاف "هذا سينتج استقرارا طويل الأمد لأنديتنا، وسيقلص الفجوة بين التشامبيونشيب ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سيُلغي المبالغ المدفوعة لتخفيف فقدان الدخل المفاجئ والتي خلقت عدم توازن في التشامبيونشيب، بالإضافة لذلك هناك دفعة قصيرة الأمد للتصرف السريع".

وواصل "ربما تلك أكبر فكرة منذ تشكيل الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يخص إعادة التوازن للعبة وتقديم حصص عادلة للجميع وتأمين المستقبل المالي للهرم بالنسبة لنا هو جاذب للغاية".

هل سيدعم المشروع؟ يجيب باري: "سنرى خلال الأيام المقبلة، أعتقد شخصيا أنه يجذب انتباههم كثيرا".

وأتم "كانت لدي الفرصة للحديث مع عدد محدود من أندية رابطة الكرة، وهم مرحبون للغاية به".