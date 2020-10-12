الرجاء المغربي: أفضلية أمام الزمالك بسبب التتويج بالدوري؟ كل بطولة لها حماسها

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

الرجاء - الوداد

لا يرى سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي المغربي أن فريقه يمتلك الأفضلية على الزمالك بسبب تتويجه بلقب الدوري المغربي.

الرجاء توج بلقب الدوري المغربي في سيناريو جنوني في الجولة الأخيرة من المسابقة المغربية. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث باسم الرجاء: "أفضلية على الزمالك بسبب تتويجنا بالدوري؟ كل مباراة ولها طقوسها الخاصة".

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وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "مواجهات الدوري ليست مثل إفريقيا، ومواجهات إفريقيا ليست مثل البطولة العربية. كل بطولة لها حماسها ومبارياتها".

وتابع " إذا سمحتم لنا سنرتاح 24 ساعة الآن، وبعدها نبدأ التفكير والتجهيز للقاء الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: " الزمالك مُرحب به في المغرب وسنحسن ضيافتهم وإن شاء الله تكون المواجهة مُشرفة للعرب بالكامل".

ويستضيف الرجاء نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء الزمالك في إفريقيا
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