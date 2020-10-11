منافسا الأهلي والزمالك - الرجاء يخطف لقب الدوري من الوداد في +90

خطف الرجاء لقب الدوري المغربي في الوقت القاتل مع ختام المسابقة بهدف عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 90.

وكان الرجاء والوداد يتنافسان على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة وبلغت الإثارة ذروتها في أخر خمس دقائق من المسابقة.

وحقق الرجاء لقبه الـ 12 في التاريخ والأول منذ سبع سنوات بينما فقد الوداد حامل اللقب وصاحب التتويج 20 مرة البطولة في النهاية.

واختتم الرجاء الموسم برصيد 60 نقطة من الـ 30 مباراة بينما الوداد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة وجاء نهضة بركان في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ليتأهل إلى الكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الوداد أمام الفتح الرباطي بهدف لكل منهما، بينما تأخر الرجاء أمام الجيش الملكي بهدف دون رد، بينما تقدم نهضة بركان على أولمبيك آسفي بنفس النتيجة.

وجاءت نتائج الشوط الأول في مصلحة الوداد بعد تساوي الثلاثة فرق برصيد 57 نقطة، بينما الرجاء ثانيا ونهضة بركان ثالثا.

وحتى أخر 5 دقائق من النهاية تحولت النتائج لمصلحة الرجاء بعد تسجيل التعادل عن طريق عبد الإله حفيظي في الدقيقة 62 واستمرت باقي النتائج كما هي.

وكانت تلك النتائج تسفر عن تتويج الرجاء بالدوري وحصول الوداد على المركز الثالث وعدم التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

لكن بلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 88 عندما سجل الوداد هدف التقدم ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة متفوقا على الرجاء.

ولم يكن الوقت بدل من الضائع أقل إثارة إذ سجل عبد الإله حفيظي هدف التقدم للرجاء ورفع رصيده فريقه إلى 60 نقطة ليخطف اللقب لفريقه على حساب الوداد ويتأهلا سويا إلى دوري الأبطال.

يستعد الوداد والرجاء لمواجهة كل من الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب الأسبوع المقبل.