انتهت ليلة الحسم في المغرب - الرجاء يخطف لقب الدوري في +90

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

الوداد - الرجاء

تختتم منافسات بطولة الدوري المغربي اليوم الأحد ولن يتم الإعلان عن بطل الدوري إلى مع صافرة النهاية.

يتصدر الرجاء برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوداد أما نهضة بركان صاحب 54 نقطة فيسعى خلف خطف بطاقة المركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال.

الترتيب النهائي:

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الرجاء 60 نقطة

الوداد 59 نقطة

نهضة بركان 57 نقطة

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الرجاء (2) × (1) الجيش الملكي

نهاية المباراة

ق91 عبد الإله الحفيظي يسجل الثاني ويخطف اللقب

ق62 عبد الإله حفيظي يتعادل للرجاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 كانودو يسجل الأول للجيش الملكي

انطلاق المباراة

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الفتح الرباطي (1) × (2) الوداد

نهاية المباراة

ق88 هدف ثاني للوداد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 ماجبي يسجل التعادل

ق31 جوزيف كورمبوس يفتتح التسجيل للفتح الرباطي من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

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أولمبيك صافي (0) × (1) نهضة بركان

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 محسن ياجور يتقدم لنهضة بركان من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

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