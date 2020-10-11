نهاية خلاف الـ 7 سنوات.. منتخب السويس يواجه الزرقا مرتين وديا

أزمة منذ 7 سنوات والآن انتهت. منتخب السويس يواجه الزرقا مرتين وديا لإنهاء الخلاف الذي استمر بين الفريقين منذ فترة طويلة.

حالة خلاف كبيرة نشبت بين منتخب السويس وفريق الزرقا، بعد شغب جماهيري في إحدى المباريات بين الفريقين.

وتحدث محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس قائلا: "عقب لقاء الزرقا يوم السبت في الجولة قبل الأخيرة من الدرجة الثانية، قام محمد شيحة بدعوة النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقا، وأنا بصفتي رئيسا لنادي منتخب السويس، وتواجد أسامة سيد أحمد رئيس مركز شباب أبو شحاتة من أجل إنهاء حالة الخلاف".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قررنا إقامة مواجهة ودية تجمع بين منتخب السويس والزرقا في الزرقا في الأول من الشهر المقبل، وبعدها مباراة أخرى تقام في السويس".

وأتم "الإدارة ستتواصل مع اتحاد الكرة من أجل إقامة المباريات بين الفريقين في الدوري الموسم الجديد على ملعب كل فريق، وذلك بعد نهاية الخلاف".

وتقام المواجهات بين الزرقا ومنتخب السويس على ملاعب محايدة ولا تقام على ملعب كل فريق، نظرا للمناوشات التي حدثت بين الجماهير منذ فترة طويلة.