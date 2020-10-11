قائد ليفربول: قادر على العطاء لـ7 سنوات أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - آنخل مارتين كوريا - ليفبول - أتليتكو مدري

يؤمن جوردن هندرسون قائد ليفربول بقدرته على اللعب مع بطل الدوري الإنجليزي حتى أطول فترة ممكنة.

هندرسون توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين بعد سنوات عجاف مع الريدز.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عمري 30 عاما لكن أشعر بقوة بدنية للاعب في الـ25 من عمره، أنا في مرحلة جيدة من مسيرتي فيما يخص الخبرات والأداء البدني".

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وأضاف "أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع ليفربول ومنتخب إنجلترا".

وتابع "لطالما عشت حياتي بشكل صحيح، لا أتناول سوى الطعام الصحي، أنام جيدا، أتدرب بقوة، لذلك أتمنى أن أكون قادراً على العطاء بمستوى جيد لـ6 أو 7 سنوات مقبلة".

وأكمل هندرسون "في هذه اللحظة، أشعر بأنني لائق بدنياً للغاية وأيضاً امتلك خبرات ضخمة، أشعر بأنني ما زلت قوياً".

وأتم "لم أكن محظوظاً بالتعرض لإصابة بنهاية الموسم الماضي والخضوع لجراحة في الركبة، لكنني تعافيت وأشعر بأنني في حالة جيدة الآن".

قد يشارك هندرسون لدقائق في لقاء بلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد، حسب تصريحات مدربه يورجن كلوب.

ويستعد ليفربول لملاقاة إيفرتون في دربي الميرسيسايد الأسبوع المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

جوردن هندرسون ليفربول إنجلترا
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