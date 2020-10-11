ليفربول يوضح كيفية صناعة قمصانه من النفايات المعاد تدويرها

أوضح نادي ليفربول كيفية تصنيع الأطقم الجديدة للفريق من النفايات المعاد تدويرها.

وأفاد ليفربول عبر موقعه أن كل مجموعة من أطقم الفريق التي تصنعها شركة نايكي هذا الموسم مصنوعة من 18 زجاجة بلاستيكية معاد تدويرها.

ويتم صناعة قمصان بطل الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100%، كجزء من مبادرة Nike's Move to Zero.

وقالت سيينا هانا نائبة رئيس قسم الابتكار بنايكي: "يقوم مورد المواد لدينا بعملية التحويل، لكنهم في الأساس يأخذون الزجاجات ويقطعونها إلى رقائق ثم يذوبونها ثم يقومون بتدويرها".

وأضافت "ثم يمكنك تدويرها بسماكات وأوزان مختلفة اعتمادًا على ما تريده. كل تلك الزجاجات ستذهب إلى مكب النفايات".

منذ عام 2010، استخدمت شركة الملابس الأمريكية أكثر من 7 مليارات زجاجة بلاستيكية لصنع قمصان البوليستر لفرق كرة القدم.

وتابعت "نحن فخورون جدًا بذلك لأن شركة نايكي هي مستخدم كبير للبوليستر المعاد تدويره في صناعتنا وسنواصل التقدم باستخدام أكبر قدر ممكن من المواد المعاد تدويرها".

وأكملت هانا "استخدمنا في أطقم ليفربول البوليستر المعاد تدويره ولكن أيضًا عملية الحياكة الدقيقة التي تعزز التهوية والتنفس".

وأتمت "هذا ما يمنح التنفس للجسد ويسمح بالامتداد أكثر من الأطقم السابقة".