ميرور: ليفربول يستهدف ضم حارس ستوك

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف الفريق ضد أرسنال

يدرس نادي ليفربول إمكانية التعاقد مع جاك بوتلاند حارس ستوك سيتي، حسب صحيفة ميرور.

جاك باتلاند

النادي : ستوك سيتي

ليفربول

بينما انتهت فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية يوم الإثنين، لا يزال بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري القسم الثاني إبرام الصفقات فيما بينها حتى يوم الجمعة.

وأوضح تقرير ميرور أن ليفربول يقترب من ضم بوتلاند ليشارك بشكل أساسي في أقرب فرصة بدلا من أدريان الذي استقبل 7 أهداف في لقاء أستون فيلا الأسبوع الماضي.

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ويعاني ليفربول في ظل غياب حارسه البرازيلي أليسون بيكر بسبب الإصابة.

في حالة إبرام الصفقة سيتمكن بوتلاند من الظهور ضد إيفرتون في مباراة الأسبوع المقبل.

الحارس البالغ من العمر 27 عامًا خسر مكانه في فريق ستوك لآدم ديفيز في يوليو الماضي ولم يظهر منذ ذلك الحين.

لاعب برمنجام سيتي السابق خاض خمس مباريات مع منتخب الأسود الثلاثة.

ومن المتوقع أن يوافق ستوك على التخلص من بوتلاند بسبب أجره العالي، كما أن عقده يتبقى فيه عام وحيد.

ليفربول جاك بوتلاند
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