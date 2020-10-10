أبولا البرتغالية: فيفا يُغرم الزمالك مليون يورو لـ ماريتيمو بسبب صفقة محمد إبراهيم

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم ماريتيمو‎

زعمت صحيفة أبولا البرتغالية حصول نادي ماريتيمو البرتغالي على حُكم لصالحه ضد الزمالك في قضيته بسبب صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى القلعة البيضاء.

وأشار التقرير البرتغالي إلى تغريم الزمالك مبلغ مليون يورو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح ماريتيمو، فريق محمد إبراهيم الأسبق.

الزمالك يحق له الاستئناف على قرار فيفا بقيمة الغرامة، وفقا لما أوضحه التقرير البرتغالي.

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وقال التقرير البرتغالي إن "الزمالك لم يلتزم بالاتفاق الذي وصل إليه مع نادي ماريتيمو".

واحتج النادي البرتغالي لدى الفيفا بسبب عدم تسديد الزمالك لـ350 ألف يورو من أموال صفقة عودة محمد إبراهيم للنادي الأبيض، قبل أن يتم تخفيض المبلغ.

وأعلن الزمالك عام 2018 نجاحه في الوصول لتسوية مع الجانب البرتغالي بشأن تسديد المستحقات الخاصة به. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم عاد من البرتغال إلى الزمالك عام 2015 قبل أن يرحل لـ مصر للمقاصة في 2019.

ولعب محمد إبراهيم 26 مباراة هذا الموسم مع المقاصة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

في الدوري الزمالك المقاصة محمد إبراهيم
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