الاتحاد يجدد عقد عبد الغني محمد 5 سنوات

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 16:26

كتب : هاني العوضي

محمد عبد الغني - الاتحاد

جدد الاتحاد السكندري عقد لاعبه الشاب عبد الغني محمد لخمس سنوات لينتهي في 2025.

عبدالغني محمد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وسعى زعيم الثغر للحفاظ على لاعب منتخب مصر للشباب بعد ظهوره بشكل طيب مع الفريق الأول لسيد البلد.

وعبد الغني المولود في 2002 شارك في 11 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وأرسل تمريرة حاسمة.

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ويحتل الاتحاد المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 39 نقطة.

ويستضيف المصري يوم الإثنين ثم يواجه الإنتاج الحربي يوم السبت.

وفي 22 أكتوبر يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، مباراة الفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد الأهلي أو أبو قير للأسمدة.

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