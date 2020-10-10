وكيل جيرالدو يجيب لـ في الجول: هل يرحل جناح الأهلي إلى البرازيل

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 16:01

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو دا كوستا - الأهلي

كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي، حقيقة وجود عرض برازيلي للاعب.

وقال بن صالح لـ FilGoal.com: "نادي جيرالدو السابق، أتليتيكو جويانايسي، أبدى رغبة مبدئية في عودته".

وأكمل "لكن حتى الآن لا يوجد عروض أو محادثات رسمية".

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وكشف بن صالح: "جيرالدو لم يحسم وجهته المقبلة سواء بالبقاء أو الرحيل، هناك جهاز فني جديد بقيادة بيتسو موسيماني، وجيرالدو لديه الكرة في ملعبه".

وأردف "من الوارد أن يحصل جيرالد وعلى الفرصة. اللاعب حاليا تركيزه مع منتخب أنجولا، ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

وأتم "بعدها سيتم حسم الأمور".

وسجل جيرالدو 4 أهداف في 37 مباراة، بعد أن انضم للأهلي في يناير قبل الماضي من أول أغسطس الأنجولي.

جيرالدو الأهلي في الدوري في إفريقيا
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