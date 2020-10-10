هافيرتز: الدوري الإنجليزي أكثر حدة والمباريات مرهقة للغاية

أوضح كاي هافيرتز صانع ألعاب تشيلسي الجديد الفارق بين الدوري الإنجليزي والألماني.

كاي هافرتس النادي : تشيلسي تشيلسي

هافيرتز لم يسجل في الدوري الإنجليزي، لكنه سجل هاتريك في شباك بارنسلي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال هافيرتز عبر موقع تشيلسي: "الدوري الإنجليزي أقوى من الألماني، لأن الجميع في مستو عال للغاية".

وتابع "الأمر كان صعبا بالنسبة لي، لأن الدوري الإنجليزي مختلف تماما وأكثر حدة ولاحظت ذلك في المباريات القليلة الأولى".

وأردف "قوة في الثنائيات والركض أعلى بكثير، إنه مختلف تماما والمباريات مرهقة للغاية، الدوري الألماني ليس سيئا، لكنني لاحظت وجود اختلافات، يبدو لي إنه لا يوجد أي لاعب سيئ أو عادي في إنجلترا".

وأضاف "الهاتريك كان جيدا لي، البداية كانت صعبة لأنني تدربت مع الفريق لـ 5 أو 6 أيام ثم خضت المباراة الأولى، كانت خطوة كبيرة لترك أسرتي ومحيطي، واستغرق الأمر وقتا.

وعن مشاركته مع منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية "في عامين مع المنتخب لم ألعب الكثير من المباريات ولا زالت صغيرا نسبيا".

وأتم "أمامي الكثير من المباريات وهذا هو السبب في هدوئي، لدي ثقة كافية بالنفس للمشاركة مع المنتخب الألماني".

وتلتقي ألمانيا مع أوكرانيا وسويسرا في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الخامسة للتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية الأسبوع الجاري.