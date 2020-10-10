فينجر: أوزيل ليس اللاعب الأكثر التزاما في الملعب

أبدى أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق رأيه في كيفية الحصول على أفضل أداء من ميسوت أوزيل لاعب الفريق، مشيرا إلى أن الأخير ليس لاعبا ملتزما بشكل كبير في الميدان.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وقال الفرنسي في حواره مع Der Speigel:"لم يكن اللاعب الأكثر التزاما في الملعب، وليس متميزا في اللعب بدون كرة".

ثم استدرك "لكن تستطيع التعامل مع هذا الأمر إذا وضعت لاعبين ذي عقلية دفاعية بجواره، الأهم هو خلق التوازن بين الدفاع والهجوم".

وأضاف فينجر الذي قاد أرسنال لعقدين وسنتين "اللاعبون فقدوا قدراتهم الفنية في آخر 10 سنوات. الجانب البدني أصبح أهم من الفني والقدرة على اتخاذ القرار. الأمر يتعلق أكثر بالصفات البدنية والحدة، وكذلك قدرة اللاعب على تنفيذ المطلوب منه".

وابتعد أوزيل (31 عاما) عن المشاركة في المباريات مع أرسنال، لم يظهر بعد في الموسم الحالي وشارك في 23 مباراة بالموسم الماضي.

ويقضي أوزيل، لاعب ريال مدريد السابق، موسمه الثامن مع أرسنال.

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