والتر بواليا هدف الترجي.. صاحب أعلى نسبة من أهداف فريق في الدوري

رغم أن الموسم الحالي هو الأول للزامبي في الدوري المصري والمنطقة العربية بشكل عام، إلا أنه برهن على قدراته الهجومية ليجذب أنظار العديد من الأندية بأداء طيب وعين ثاقبة أمام مرمى المنافسين.

والتر بواليا لاعب الجونة، ثاني هدافي الموسم الحالي من الدوري بالتساوي مع محمد شريف لاعب إنبي، قدم أداء رائعا مع فريقه رغم معاناته من أجل البقاء بين الكبار.

وزعمت تقارير أن الترجي التونسي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يريد اللاعب البالغ عمره 25 عاما بعدما قدمه في الدوري المصري.

فبواليا هو صاحب أعلى نسبة من أهداف فريق في الموسم الحالي من الدوري، 41% من أهداف الجونة مسجلة باسمه، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة المصرية.

ولم يكتف بواليا بالنيل من شباك فرق في النصف الأسفل من الترتيب، بل 8 من إجمالي 12 هدفا أحرزها كانت في شباك أندية قوية.

زار شباك بيراميدز 3 مرات، الزمالك مرتين، المقاولون العرب مرتين، وسموحة مرة.

اللاعب الأعسر السريع المميز في ألعاب الهواء سجل 4 مرات برأسه، وهدفان فقط أحرزهما من علامة الجزاء.

جذب بواليا أنظار القارة بظهوره الطيب مع نكانا الزامبي في الموسم الماضي من الكونفدرالية، حين سجل مرتين في شباك الهلال السوداني وأرسل تمريرتين حاسمتين وبلغ مع ناديه الدور ربع النهائي في بطولة توج بها الزمالك لاحقا.

لذلك سارع مسؤولو الجونة للظفر بخدماته، وربما يضطرون للاستغناء عنه إذا وصلهم عرض مالي جيد.