الجزائر لا تعرف طعم الهزيمة.. بطل إفريقيا يفوز على نيجيريا وديا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

واصل منتخب الجزائر نتائجه الرائعة، في الوديات والرسميات، ليفوز على منتخب نيجيريا وديا.

وانتصر منتخب الجزائر على حساب نيجيريا في النمسا بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

هدف فوز الجزائر جاء عن طريق رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة السادسة بعد متابعة لتصدي الحارس لضربة رأس من مدافع الجزائر.

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ولم يعرف منتخب الجزائر طعم الهزيمة في آخر 19 مباراة.

آخر مرة هُزم منتخب الجزائر كان أمام بنين 1-0 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الماضية والتي انتهت بتتويج المنتخب باللقب من الأراضي المصرية.

بعد لقاء بنين، لعب منتخب الجزائر 19 مباراة بين رسمية وودية ولم يعرف طعم الهزيمة أبدا. فاز 16 مرة وتعادل 4 مرات.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة منتخب المكسيك وديا يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون بـ 6 نقاط، وزمبابوي ثانيا بـ 4 نقاط ثم بوتسوانا نقطة وزامبيا بلا نقاط.

ويلعب منتخب الجزائر أمام زمبابوي في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات.

الجزائر في إفريقيا
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