بنشرقي يشارك وزياش يصنع.. المغرب ينتصر على السنغال في لقاء المناوشات

انتصر منتخب المغرب بثلاثية مقابل هدف على حساب منتخب السنغال في لقاء ودي استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

أشرف بنشرقي نجم الزمالك جلس في البداية على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 70 وبعدها مباشرة شارك في هدف المغرب الثاني في مرمى السنغال.

حكيم زياش نجم منتخب المغرب جلس هو الآخر على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 52.

زياش الذي لم يظهر في أي لقاء مع تشيلسي منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، شارك مع منتخب بلاده ونجح في صناعة الهدف الثالث أمام السنغال.

سليم أملاح افتتح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة التاسعة بعد عرضية أرضية من أشرف حكيمي، حولها بتسديدة متقنة في الشباك.

وفي الدقيقة 70 سجل يوسف النصيري هدفا ولا أروع بعد لعبة ثنائية مع أيمن بركوك الذي وضع بتمريرته الأخيرة، النصيري أمام المرمى والأخير هز الشباك.

وأرسل زياش عرضية متقنة من ركلة حرة في الدقيقة 86 حولها يوسف العربي في الشباك.

بينما هدف منتخب السنغال الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق إسماعيل سار مهاجم واتفورد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

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وتوقفت المباراة أكثر من 3 مرات بسبب مناوشات قوية بين لاعبي الفريقين بسبب التدخلات القوية.

وتدخل وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب لوقف مناوشة قوية في الشوط الأول، مع تدخل أليو سيسيه مدرب السنغال أيضا.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة مناوشات بين إسماعيل سار ورومان سايس قائد المغرب، وفي النهاية أطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

ويلعب منتخب المغرب ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام جمهورية الكونغو.

وجمع منتخب المغرب 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا، بالتساوي مع موريتانيا.

الجولة الثالثة والرابعة، ستشهد مواجهة المغرب أمام جمهورية إفريقيا الوسطي.

بينما منتخب السنغال في صدارة المجموعة التاسعة من العلامة الكاملة، متفوقا على الكونغو (3 نقاط) وغينيا بيساو (3 نقاط) وإي سواتيني (0 نقاط).

ويواجه منتخب السنغال نظيره غينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة.