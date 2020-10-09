حوار في الجول – عمرو جمال: راض عن موسمي وأريد العودة لـ الأهلي.. وبادجي مهاجم واعد

عمرو جمال راض عن أداءه الذي قدمه مع طلائع الجيش هذا الموسم، وما زال يستهدف العودة لـ الأهلي.

أجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش هذا الموسم.

عمرو جمال تحدث عن العودة لـ الأهلي ومنتخب مصر، ورأيه في أليو بادجي مهاجم الأهلي الحالي وبيتسو موسيماني المدرب الجديد للفريق.

وكل ما يلي على لسان عمرو جمال لـFilGoal.com

"راضي بشكل كبير عن مستواي هذا الموسم في ظل عدد المشاركات القليلة، بجانب الظروف غير الجيدة التي كانت في بداية التعاقد، ولكن في المجمل راضي في ظل عدد المباريات التي شاركت فيها".

"تعاقدي مع طلائع الجيش كان لموسم وحيد، وطموحي الفترة المقبلةهو العودة من جديد لصفوف المنتخب المصري ".

العودة لـ الأهلي

"الأهلي لم ولن يكون أبدا صفحة انقلبت. أنا لاعب معار من الأهلي ولي الأحقية في التواجد من جديد داخل صفوف القلعة الحمراء".

هجوم الأهلي الحالي

"أليو بادجي مهاجم جيد وواعد، كما أنه شرس على المرمى. هو بحاجة للدعم والصبر من الجمهور وسيصبح هدافا لـ الأهلي".

الأهلي والوداد

"بالطبع مباراتي الذهاب والعودة غاية في الصعوبة ولكن أرجح كفة الأهلي في التغلب على الوداد ومن ثم الوصول لنهائي إفريقيا".

"إذا وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا سأشجعها طبعا، لطن لو لا قدر الله لم يصل والزمالك وصل للنهائي، سأشجعه. سأشجع أي فريق مصري طرف للنهائي سواء كان الزمالك أو غير الزمالك".

تجربته مع موسيماني

"الدوري الجنوب إفريقي صعب ومميز للغاية. خضت مباراتين في مواجهة موسيماني عندما كنت مهاجما لبيدفيست وتس".

"موسيماني مدرب متميز ويملك فكر عالي وله طريقة تميزه، وسينجح مع الأهلي".

مهاجم المنتخب

"لا يوجد شيء يسكى ب، مهاجم مصر الأول. مصطفي محمد يقدم موسما مميزا والاستمرارية هي ما ستصنفه".

رسال للاعبي الأهلي

"أقول للاعبي الأهلي أن يكونوا على قدر المسئولية وأن تكون دوافعهم قوية لأن الدوافع هي ما ستذهب بهم إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مجددا".

عمرو جمال شارك هذا الموسم في 25 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.