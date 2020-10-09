مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز بنود لائحة النظام الأساسي

بعدما تم اعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لا يتبقى سوى عرضها على الأندية خلال أيام.

مصدر من اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com أبرز بنود لائحة النظام الأساسي.

اتحاد الكرة أعلن اعتماد "فيفا" للائحة النظام الأساسي على أن يتم عرضها على الأندية خلال أيام. (طالع التفاصيل)

وجاءت أبرز البنود كالتالي:

-المجلس الجديد يتكون من 9 أعضاء، عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

-اختيار نائب الرئيس من الخارج، أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل بين أعضاء المجلس.

-تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

-تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

-تطبيق بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأي مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضي والإعلام الرياضي ووكلاء اللاعبين وغيرها طبقا للوائح "فيفا" التي تمنع تضارب المصالح.

-إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذي لكل منطقة.

-منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته اللجنة من مهام.

وشكل الاتحاد الدولي اللجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة الاتحاد المصري حتى 31 يوليو، قبل التمديد لها، برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

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