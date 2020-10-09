اعتماد لائحة الاتحاد المصري.. وعرضها على الأندية خلال أيام

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اللائحة الجديدة اليوم الجمعة وذلك بعد اعتمادها من جانب الاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن يعرض اتحاد الكرة المصري اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها.

وتأتي خطوة طرح اللائحة على الأندية قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الاتحاد الدولي.

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وكان الاتحاد الدولي قد قرر تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته اللجنة من مهام.

وشكل الاتحاد الدولي اللجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة الاتحاد المصري حتى 31 يوليو، قبل التمديد لها، برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

وكان مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صرح لـFilGoal.com عن لائحة القيد في الموسم الجديد قائلا: "تم اعتماد القيد للموسم الجديد في الدوري المصري، ووفقا لما سجله الاتحاد فالدوري يبدأ يوم 22 نوفمبر 2020 وينتهي يوم 31 مايو 2021. فترة القيد الأولى تبدأ يوم 10 أكتوبر وتنتهي يوم 6 ديسمبر. وفترة القيد الثانية تبدأ يوم 15 فبراير 2021 وتنتهي يوم 15 مارس 2021.".

اللجنة الخماسية اتحاد الكرة
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