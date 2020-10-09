علي ماهر: صفقات المصري يجب أن تكون على قدر اسمه.. واللاعبون أمتعوني أمام الإسماعيلي

أشاد علي ماهر مدرب النادي المصري بأداء لاعبي فريقه بعد الفوز على الإسماعيلي، مشيرا في الوقت ذاته لحتمية ضم صفقات قوية للموسم المقبل.

المصري حسم دربي القنال وفاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19. (طالع التفاصيل)

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#المصري يفوز على #الإسماعيلي بثنائية فى ديربي القناة ⚽️💥

أحرز ثنائية المصري كريم العراقي فى الدقيقة 65 وأحمد جمعة فى الدقيقة 81 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JK5nNVSs5h — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 9, 2020

وقال علي ماهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "جئت لتطوير اللاعبين، وهذا هو دوري كـ مدرب".

وأضاف "شاهدوا الآن عمر كمال عبد الواحد كيف تطور وأصبح يسجل الأهداف، وعمرو موسى يلعب كقلب دفاع بجانب مركزه الأصلي كمحور ارتكاز. شاهدوا أداء فريد شوقي أيضا ومحمود وادي، وكيف بات حسن علي يلعب كظهير أيسر كأنه مركزه، وأحمد جمعة يعود للمشاركة والتسجيل بعد غياب طويل جدا".

ماهر أتبع "حين يبرم المصري صفقات، يجب أن تكون على قدر المستوى. لا يمكن ضم صفقات بمستوى 20 أو 30 أو 40% فقط. يجب ضم صفقات بمستوى 60% مثلا ونعمل معهم فيتحسنوا ويصبحون 80 و90%".

مدرب المصري أكمل "اليوم كنت أشاهد اللاعبين أمام الإسماعيلي وأنا مستمتع. يلعبون كرة قدم جميلة والهدف الثاني مثلا من لعبة رائعة بعد تمريرات من لمسة واحدة".

واستمر "النجاح يكون حين أجد الناس يسألوني عن موعد مباراة المصري المقبلة لأنهم يريدون المتابعة. هذا هو النجاح".

وأتبع "يجب أن نكون كـ الأسود. ولكي نكون أسودا يجب أن نملك الأنياب. هذا فكري وما أريد نقله للاعبين".

ماهر أوضح "من عيب أو أقول بأن المصري ضمن البقاء. أقسم بالله أنني لم أفكر في هذا الأمر منذ قدومي، ولكن في المركز الذي سننهي فيه الموسم".

وانتقل ماهر للحديث عن سبب عدم ظهوره الإعلامي منذ قدومه للفريق، فقال "أقسم بالله لا أجد الوقت. أنهي المباريات وأخرج لغرفة المحاضرات فورا لأشرح للاعبين أخطاءهم. الكارثة في وجود لاعبين يظنون أنفسهم الأفضل في العالم".

وشرح "ليس لدي مانع في رحيل بعض اللاعبين. أجلبوا العروض وارحلوا، لكن يجب أن يظهروا بمستوى جيد أولا".

وأتم "المصري حاليا أسد بدون أنياب. لا يوجد لدي قلوب دفاع في الفريق سوى أحمد شوشة. البعض يرفض تولي المهمة في تلك الظروف، لكن لا بد أن تكون جريئا. أسد لكي يصل شعورك للاعبين، وهذا ما فعلته".

علي ماهر قاد المصري في 11 مباراة حتى الآن. فاز في 5 مباريات، وتعادل ثلاث مباريات، وخسر ثلاثة آخرين.

ويحتل المصري حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 31 مباراة.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري.