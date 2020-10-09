القنال خضراء.. المصري يحسم الدربي ويٌكرر فوزه على الإسماعيلي

منطقة القنال اكتست باللون الأخضر لموسم 2019/2020 بعدما كرر المصري فوزه على الإسماعيلي إيابا بعد الذهاب.

فاز النادي المصري على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري المصري.

سجل كريم العراقي هدف المصري الأول، فيما سجل أحمد جمعة الهدف الثاني بالتخصص في الإسماعيلي.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ39 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ38 في المركز التاسع.

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#المصري يفوز على #الإسماعيلي بثنائية فى ديربي القناة ⚽️💥

أحرز ثنائية المصري كريم العراقي فى الدقيقة 65 وأحمد جمعة فى الدقيقة 81 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JK5nNVSs5h — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 9, 2020

التشكيل

المصري بدأ المباراة في وجود محمود وادي كمهاجم صريح، فيما اختار علي ماهر البدء بثنائي ارتكاز وسط دفاعي مكون من فريد شوقي، وإيزي إيميكا.

على الجانب الآخر، بدأ محمد فوزي في حراسة مرمى الإسماعيلي، وفي الهجوم يلعب محمد الشامي.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت بسيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة واضحة على أحد المرميين.

محمد حمدي زكي دخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ17 ثم سقط، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

أحمد ياسر رد بانطلاقة في الدقيقة الـ18 مر فيها من أكثر من مدافع ثم مرر إلى محمود وادي الذي لم يستغل الكرة بشكل جيد.

وفي الدقيقة الـ20 انفرد عمر كمال عبد الواحد من الجهة اليسرى بعد بينية طويلة ساقطة استقبلها على صدره ودخل منطقة الست ياردات، لكنه سدد فوق المرمى بقليل جدا.

محمد الشامي أيضا هدد مرمى أحمد مسعود في الدقيقة الـ24 بتصويبة ساقطة مرت فوق المرمى بقليل.

على الجهة الأخرى وصل المصري لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة الـ34. عرضية من محمود وادي من الجهة اليسرى، لكن محمد فوزي تصدى لها على مرتين.

وأهدر المصري أسهل فرص الشوط الأول في الدقيقة الـ45+2 بعد كرة ثابتة نُفذت قصيرة ثم عرضية، قابلها أحمد حامد "شوشة" المدافع المتقدم برأسية بجانب القائم بقليل.

الشوط الثاني

ريكاردو فيريرا مدرب الإسماعيلي بدأ الشوط الثاني بتبديلين. دخل هٌمام طارق وحازم مرسي بدلا من محمد حمدي زكي ومحمد الشامي.

علي ماهر رد في الدقيقة الـ52 بدخول إسلام عطية بدلا من أحمد ياسر.

الإسماعيلي أجرى تبديلين جديدين في الدقيقة الـ57 بدخول محمد مخلوف ومحمد بيومي بدلا من عماد حمدي وأحمد أيمن.

تبديل غير المباراة

وكان التبديل الرابح من علي ماهر في الدقيقة الـ62. شارك أحمد جمعة العائد مؤخرا من إصابة طويلة بدلا من إيزي إيميكا.

وفور نزوله كاد جمعة يسجل من أول لمسه. كرة وصلته في الدقيقة الـ64 على الجهة اليسرى فسددها مباشرة تجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لـ محمد فوزي.

وفي الدقيقة الـ65 جاء الهدف الأول أخيرا. بينية ساقطة رائعة من فريد شوقي، جعلت كريم العراقي ينفرد بمرمى الإسماعيلي وبجانبه أحمد جمعة ومحمود وادي.

العراقي سدد مباشرة في المرمى بشكل رائع وسجل الهدف الأول، ثم احتفل على طريقة ترينت أرنولد ظهير ليفربول، واضعا يديه على صدره.

عمر كمال أرسل عرضية ناجحة في الدقيقة الـ68 وصلت إلى أحمد جمعة الذي راوغ مدافع الإسماعيلي وسدد لكن في الدفاع.

ماهر يتدخل مجددا

علي ماهر تدخل مجددا في الدقيقة الـ71 وأجرى تبديلين بدخول زياد فرج وحجاج عويس بدلا من محمود وادي وعمر كمال عبد الواحد.

في المقابل حاول فيريرا التعويض بدخول محمود عبد الله بدلا من عمر الوحش في الدقيقة الـ71 أيضا.

وكاد الإسماعيلي يتعادل في الدقيقة الـ73 بعد بينية من هٌمام طارق إلى حازم مرسي، لكن حجاج عويس عاد وقطع الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة.

عبد الرحمن مجدي صوب كرة قوية في الدقيقة الـ80 لكن فوق المرمى بقليل.

وجاء هدف الحسم في الدقيقة الـ81. أحمد جمعة مرر إلى مفتاح طقطق، والليبي أرسل طولية إلى زياد فرج على حدود منطقة الجزاء. اللاعب الشاب استلمها على صدره ثم مهدها إلى أحمد جمعة، وجمعة لم يتوان في تسديدها على الطائر بشكل رائع مسجلا الهدف الثاني للمصري.

الهدف هو الأول لـ أحمد جمعة في الدوري هذا الموسم في مباراته الرابعة فقط بموسم غاب عن أغلب فتراته للإصابة، لكنه الهدف الرابع له باحتساب ثلاثة أهداف سجلهم في الكونفدرالية الإفريقية في مباراتين.

أحمد جمعة أيضا يعشق التسجيل في شباك الإسماعيلي، فالهدف هو الخامس له بقميص المصري ضد الإسماعيلي في 7 دربيات.

الإسماعيلي حاول مجددا. حازم مرسي سدد في الدقيقة الـ86 لكن في يد أحمد مسعود.

وكاد المصري يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ88 بعد كرة وصلت إلى أحمد جمعة على الجهة اليمنى، لكنه اختار التمرير بدلا من التصويب ليقطعها الدفاع.

الإسماعيلي حاول مجددا في الوقت الضائع. محمود عبد الله سدد في الدقيقة الـ94 في يد مسعود.

وهٌمام طارق سدد في الدقيقة الـ95 كرة صاروخية في الشباك الخارجية، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ39 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ38 في المركز التاسع.

ومنذ لقاء الدور الأول في موسم 2017-2018 فشل الإسماعيلي في الفوز بعد الانتصار في الجولة السابعة آنذاك على المصري بهدفين لهدف.

إذ أن كل المباريات الخمس التالية، انتهى ثلاث منها بالتعادل وفاز المصري ذهابا وإيابا في الموسم الجاري.