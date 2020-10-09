منافس مصر - كينيا تهزم زامبيا بفضل تألق مهاجم نادي مصر

انتصر منتخب كينيا على منتخب زامبيا بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي اليوم الجمعة.

كليف نياكيا النادي : نادي مصر كينيا زامبيا

منتخب كينيا يتواجد في المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021، رفقة منتخب مصر، وكذلك منتخبي جزر القمر وتوجو.

وقدم منتخب كينيا أداءً قويا أمام زامبيا، وتحديدا في الشوط الأول ونجح في إنهاء الشوط لصالحه بهدفين مقابل لا شيء بفضل تألق كليف نياكيا مهاجم نادي مصر.

نيكايا صاحب الـ 25 عاما سجل هدفا وأجبر مدافع زامبيا على هز شباكه بالخطأ.

البداية كانت في الدقيقة 20 عندما استغل نيكايا تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية أمام المرمى، ليحولها مدافع زامبيا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 37 انطلق نيكايا من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يطلق تسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء فشل حارس زامبيا في التصدي لها.

بينما هدف منتخب زامبيا الوحيد جاء في الدقيقة 79 من ضربة رأس من كيلفين كامبامبا بعد خطأ من حارس كينيا.

منتخب كينيا تعادل مع منتخب مصر في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات، قبل أن يتعادل على أرضه أمام توجو.

ويلعب منتخب كينيا أمام جزر القمر في الجولة الثالث والرابعة من التصفيات، بينما يواجه منتخب مصر نظيره توجو.