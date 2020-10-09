الاتحاد المغربي يعلن رفض فيفا مشاركة الحدادي مع المنتخب.. واللجوء للمحكمة الرياضية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

منير الحدادي - إشبيلية - ريال بيتيس - الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم رفض لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قيد منير الحدادي ضمن المنتخب الأول المغربي.

منير الحدادي

النادي : إشبيلية

المغرب

وأشار بيان الاتحاد المغربي إلى "يأتي هذا الرفض إلى أحد الشروط في القانون الجديد بخصوص مشاركة اللاعبين في منتخبات تحت 21 عاما".

وواصل "في هذا الصدد، الحدادي شارك 3 مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في حين أنه كان أكبر من عمر الـ21 بشهرين".

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وتابع البيان: "هذا القرار لا شأن له بمشاركته مع المنتخب الإسباني الأول".

وبعد محادثات بين الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم والاتحاد الدولي، قرر الاتحاد المغربي التوجه للاستئناف في المحكمة الرياضية ضد ذلك القرار.

ووافق فيفا على مشاركة الثنائي أيمن بركوك وسامي ماي مع المنتخب الأول.

الحدادي لعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في 16 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، كما أنه خاض مباراة وحيدة بقميص منتخب إسبانيا الأول في صيف 2014.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعتمد تعديلات على لوائح تمثيل المنتخبات، وأصبح ممكنا للاعب أن يغير منتخب بلاده وفقا لـ4 شروط، ألا يكون شارك في أكثر من 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول، أن يكون سنه أقل من 21 عاما حينما لعب آخر مباراة له مع المنتخب الأول، مرور 3 سنوات على آخر مباراة لعبها مع المنتخب، ألا يكون قد شارك في نهائيات البطولات القارية أو كأس العالم مع المنتخب الأول.

في إفريقيا منتخب المغرب
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