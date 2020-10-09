خطوة تفصل مهند لاشين عن الانتقال لـ الإسماعيلي

اقترب الإسماعيلي من حسم صفقة جديدة للموسم الجديد بعد الاتفاق مع مهند لاشين.

وحسبما علم FilGoal.com فلا يتبقى سوى الحصول على موافقة طلائع الجيش من أجل انضمام للدراويش.

ويعد مهند لاشين أحد أبنا قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي.

مهند لاشين انتقل من فريق الشباب بالإسماعيلي إلى الأسيوطي في 2016، وعقب تغيير اسم النادي في 2018 ظل لاعبا بصفوف بيراميدز.

وفي الصيف الماضي انضم لصفوف طلائع الجيش في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما شارك في 24 مباراة الموسم الجاري في الدوري والكأس وصنع هدفا وحيدا.

وتسعى لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي لضم عددا كبيرا من اللاعبين الخبرة لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي في وقت سابق قد اقترب من ضم صلاح ريكو متوسط ميدان مصر للمقاصة حسبما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل).