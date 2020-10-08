صلاح ريكو يقترب من الإسماعيلي

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 11:40

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - المقاصة - صلاح ريكو - صالح جمعة

يقترب نادي الإسماعيلي من ضم صلاح ريكو لاعب وسط مصر للمقاصة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب بات قريبا من التوقيع ولا يتبقى إلا الاتفاق على التفاصيل المادية من مقدم التعاقد وقيمة الصفقة.

الإسماعيلي أجرى مؤخرا تغييرا في لجنة التعاقدات من أجل تدعيم الفريق للموسم المقبل بأصحاب الخبرات.

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ريكو لاعب الزمالك السابق شارك في الدوري الموسم الحالي مع الفريق الفيومي في 21 مباراة وسجل هدفين.

لاعب الوسط البالغ 29 لعب أيضا لصفوف اتحاد الشرطة بين 2012 و2016، ثم خاض موسما وحيدا بقميص الأبيض، قبل الانتقال للمقاصة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وله مباراة مؤجلة مع المصري.

الإسماعيلي صلاح ريكو
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