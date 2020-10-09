أيام سعيدة في إيفرتون.. أنشيلوتي مدرب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي

ظفر المدير الفني لإيفرتون كارلو أنشيلوتي بجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي بعدما قاد التوفيز للفوز في أول ثلاث مباريات بالموسم.

وفاز إيفرتون على كل من توتنام ووست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته لموقع بريميرليج الرسمي: "أنا سعيد للغاية، إنه إنجاز رائع، علي مشاركته مع فريقي ولاعبيه".

وواصل "لقد بدأنا الموسم جيدا وأتمنى أن نستمر بشكل جيد وأن أفوز بالجائزة مجددا".

وواصل المدرب الإيطالي "مفتاح الموسم كان الفوز على توتنام، عملنا جيدا في سوق الانتقالات وقمنا بضم لاعبين نحتاجهم وتأقلموا سريعا".

وأتم صاحب الـ61 عاما يحدثه "هدفنا الآن التأهل لإحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل وأن نبقى في الصدارة أطول فترة ممكنة".

وتعد هذه هي خامس مرة يظفر فيها أنشيلوتي بالجائزة بعد أربع مرات توج فيهم بها مع تشيلسي كان آخرهم في شهر أبريل من عام 2011.

وتفوق أنشيلوتي على يورجن كلوب من ليفربول وبريندان رودجرز من ليستر سيتي ودين سميث من أستون فيلا.

يذكر أن دومينيك كالفيرت ليفين مهاجم إيفرتون فاز بجائزة لاعب الشهر كذلك.

وتعد هذه أول مرة يفوز بها المدرب واللاعب من إيفرتون سويا بجوائز الشهر في الدوري الإنجليزي منذ فبراير 2009 حيث ظفر بها المدافع فيل جاكيلكا والمدرب ديفيد مويس.