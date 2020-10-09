الأولى في مسيرته.. كالفيرت لوين لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

توج دومينيك كالفرت ليفين مهاجم إيفرتون بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

وسجل المهاجم الإنجليزي خمسة أهداف في ثلاث مباريات خلال شهر سبتمبر.

وتعد هذه أول مرة يفوز بها المهاجم الإنجليزي بالجائزة في مسيرته، وأول لاعب من إيفرتون منذ شهر مارس 2017 حينما ظفر بها روميلو لوكاكو.

صاحب الـ23 عاما يعيش أياما رائعة بعدما شارك مع منتخب إنجلترا لأول مرة وسجل هدفا في مباراة ودية جمعته بويلز مساء أمس الخميس.

وتفوق كالفيرت ليفين على زميله في الفريق جيمس رودريجيز، وتيموثي كاستاني وجيمي فاردي من ليستر سيتي، وهاري كين من توتنام، وبارتريك بامفورد من ليدز يونايتد، وساديو ماني من ليفربول.