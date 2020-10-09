تشكيل الأرجنتين – ميسي ولاوتارو يهجمان الإكوادور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 01:56

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين - البرازيل

أعلن ليونيل سكالوني عن تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2020 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويقود ليو ميسي خط هجوم راقصي التانجو، ويجاوره لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، ولوكاس أوكامبوس جناح إشبيلية.

فيما يبدأ فرانكو أرماني في حراسة المرمى، ويشارك نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا في قلب الدفاع.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتييل – لوكاس كوارتا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: رودريجو دي باول – لياندرو باريديس – ماركوس أكونيا

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – لوكاس أوكامبوس

تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: أليكساندر دومينجيز

الدفاع: إريك فيريجرا – تشابيير أرياجا – روبيرت أربوليدا – بيرفيس إستوبينيان

الوسط: ريناتو إيبارا – كارلوس جرويزو – ألان فرانكو – مويسيس كايسيدو

الهجوم: إينير فالنسيا – آنخل مينا

ميسي الأرجنتين الإكوادور
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأرجنتين – ميسي ولاوتارو يهجمان الإكوادور 57 دقيقة | أمريكا
العشري لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الحدود.. النجاة من الهبوط صعبة ساعة | مصر
التشكيل – سواريز وفالفيردي يقودان أوروجواي.. وتشيلي تدفع بـ فيدال وسانشيز 2 ساعة | أمريكا
تحديد موعد مباراتي منتخب مصر مع توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2020 – صربيا تنطح النرويج في الإضافي.. وركلات الترجيح تحسم 3 مباريات 3 ساعة | أوروبا
طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تطورات حالة محمود عبد العزيز.. وسبب تأخر عودته 3 ساعة | الدوري المصري
مدحت عبد الهادي: نعاني من ضغط كبير.. كان الله في عون اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
مرتضى يطلب من وزير الرياضة إيقاف عقوبات اللجنة الأولمبية ضده 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 2 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك