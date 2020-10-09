تشكيل الأرجنتين – ميسي ولاوتارو يهجمان الإكوادور

أعلن ليونيل سكالوني عن تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2020 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويقود ليو ميسي خط هجوم راقصي التانجو، ويجاوره لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، ولوكاس أوكامبوس جناح إشبيلية.

فيما يبدأ فرانكو أرماني في حراسة المرمى، ويشارك نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا في قلب الدفاع.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتييل – لوكاس كوارتا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: رودريجو دي باول – لياندرو باريديس – ماركوس أكونيا

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – لوكاس أوكامبوس

تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: أليكساندر دومينجيز

الدفاع: إريك فيريجرا – تشابيير أرياجا – روبيرت أربوليدا – بيرفيس إستوبينيان

الوسط: ريناتو إيبارا – كارلوس جرويزو – ألان فرانكو – مويسيس كايسيدو

الهجوم: إينير فالنسيا – آنخل مينا