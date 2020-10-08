تشكيل وادي دجلة – الوادي وكابو وعرفات يهاجمون الزمالك

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

الأهلي - وادي دجلة

أعلن نيكي بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة 32 من الدوري المصري.

ودفع المدرب اليوناني بالثلاثي: رفيق كابو وحسام عرفات وعبد الكريم الوادي في خط الهجوم.

ويحتل وادي دجلة المركز 13 في الدوري برصيد 34 نقطة.

تشكيل وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا – يعقوبو

الوسط: محمد رضا – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي

الهجوم: رفيق كابو – حسام عرفات – عبد الكريم الوادي

طالع تشكيل الزمالك من هــنــا

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