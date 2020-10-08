تشكيل وادي دجلة – الوادي وكابو وعرفات يهاجمون الزمالك
الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 19:14
كتب : FilGoal
أعلن نيكي بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة 32 من الدوري المصري.
ودفع المدرب اليوناني بالثلاثي: رفيق كابو وحسام عرفات وعبد الكريم الوادي في خط الهجوم.
ويحتل وادي دجلة المركز 13 في الدوري برصيد 34 نقطة.
تشكيل وادي دجلة:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا – يعقوبو
الوسط: محمد رضا – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي
الهجوم: رفيق كابو – حسام عرفات – عبد الكريم الوادي
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