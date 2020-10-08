بوجبا: حلمي اللعب لـ ريال مدريد.. ويونايتد لم يتحدث معي في تجديد تعاقدي

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

بول بوجبا - توريرا - أرسنال - مانشستر يونايتد

أثار بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الكثير من الأنباء بعد تصريحه اليوم الخميس بأنه يحلم يوما ما باللعب في ريال مدريد مشددا في الوقت ذاته على حبه لناديه مانشستر يونايتد ومحاولته العودة به للقمة.

وتحدث بوجبا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "أنا في مانشستر وهناك الكثير من الحديث دار حولي وأنا لم أتحدث، لقد سمعت الكثير من الضوضاء والقول بإنني سأغادر لناد هنا وآخر هناك".

واستدرك اللاعب الفرنسي "اليوم أنا في مانشستر وأقاتل لإعادة النادي للقمة، نعم كل اللاعبين يحلمون باللعب لريال مدريد، ربما هو حلم، إنه حلم لي، لم لا أحققه يوما ما؟ كما قلت الآن أنا في مانشستر يونايتد وأحب النادي".

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وواصل اللاعب الفرنسي حديثه "أستمتع بوجودي في يونايتد وأريد فعل كل شيء لإعادة النادي للمكان الذي يستحقه، سأعطي كل ما لدي مثل زملائي أفضل التركيز على كرة القدم وعلى استعادة لياقتي البدنية".

وعن تجديد تعاقده مع يونايتد قال: "لم يتحدث معي أي شخص ولم أتحدث مع المدير التنفيذي إد وودوارد، لم أتحدث حول تمديد التعاقد، للحظة الحالية لا أفكر سوى في استعادة مستواي".

وتابع بوجبا "سيكون هناك لحظة سيأتي فيها النادي ويتحدث معي وربما يعرض علي شيء ما أو لا".

وأتم "في اللحظة الحالية لم يحدث أي شيء، لا أستطيع إخباركم بشيء ما لا أعرف عنه شيئا، أنا أفكر حاليا في نفسي والعودة بشكل أفضل وتقديم أداء جيدا لفريقي".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق للنادي الإنجليزي تمديد التعاقد لموسم آخر إن أراد.

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