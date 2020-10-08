منتخب سويسرا لـ في الجول: خطأ في فحص كورونا لـ شاكيري واللاعب جاهز وينتظر قرار يويفا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 14:55

كتب : إسلام مجدي

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

قال ستيفان باومجارتنر المتحدث الرسمي باسم منتخب سويسرا إن خطأ في عينة لاعب شيردان شاكيري تسبب في الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، لكن حينما خضع لفحص شامل تبينه سلامته وسلبية عينته. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح باومجارتنر لـFilGoal.com قائلا: "الحالة أصبحت كالتالي، عينة شاكيري كانت إيجابية لكنها كانت خاطئة للغاية".

وأضاف "كانت هناك علامات في فحص الدماء لديه بأنه يعاني من فيروس كورونا في بداياته".

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وواصل "السلطات الصحية في سويسرا حينما تولت الأمر، قررت أن تُخضعه لفحص كورونا كامل، وليس فحص الدم العادي المتعارف عليه، وجاءت عينته سلبية".

وأكمل "ما يعني أنه حصل على الضوء الأخضر ليلعب مرة أخرى والأمر حاليا في ملعب يويفا ليقرر إذا ما كان سيواجه معنا إسبانيا وألمانيا أم لا".

وتابع "شاكيري معنا الآن ونتجه سويا إلى المطار، وسيسافر على أي حال لكن لم يمنحنا يويفا الضوء الأخضر لمشاركته بعد".

وأتم "الأمر منوط باللجنة الطبية في يويفا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه".

ما الذي حدث؟

منتخب سويسرا أوضح يوم الأربعاء لـFilGoal.com أن شاكيري أصيب بفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك صحته جيدة للغاية ولا يعاني على الإطلاق من أي أعراض بل والسلطات الصحية في سويسرا تولت الأمر.

أعلم منتخب سويسرا ليفربول بالأمر.

بعد ذلك أجرت السلطات الصحية في سويسرا فحصا للاعب لتتبين أنه لا يعاني من أي شيء على الإطلاق.

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