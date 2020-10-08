عماد متعب: هناك محاولات لكي أترشح في انتخابات اتحاد الكرة ولكن

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

عماد متعب

قال عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن هناك محاولات لكي يترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلا أنه لا يفكر في الأمر حاليا.

وصرح متعب عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" قائلا: "هناك محاولات للترشح في اتحاد الكرة، إلا أنني لا أفكر في الأمر حاليا، وأستبعد الترشح في الدورة القادمة".

واستدرك "لكن قد يجلس معي أحد ويقنعني بالفكرة".

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وأضاف "لم أناقش الموضوع أو أدرس تفاصيله، أنا بحاجة للتعرف على بعض الأمور وهل سيتعارض عملي في اتحاد الكرة مع العمل في استوديوهات التحليل أم لا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق مد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 30 نوفمبر المقبل، قبل إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وكان عماد متعب قد اعتزل كرة القدم عام 2018، بعد أن حصد مع الأهلي 10 بطولات دوري مصري و3 بطولات كأس مصر و6 بطولات كأس سوبر ودوري الأبطال 5 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات والكونفدرالية مرة، كما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات.

في الدوري انتخابات اتحاد الكرة
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