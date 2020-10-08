12 لاعبا شابا في قائمة ميلان الأوروبية.. وزلاتان يقود الهجوم

أعلن نادي ميلان الإيطالي قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي 2020-2021.

وشهدت القائمة عددا كبيرا من اللاعبين الشباب تحت السن والذي وصل عددهم إلى 12 لاعبا في قائمة الروسونيري الأوروبية.

ويقود السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائمة ميلان الأوروبية في خط الهجوم، كما يتواجد متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويتواجد ميلان في مجموعة تضم كلا من سيلتك الأسكتلندي وسبارتا براج التشيكي وليل الفرنسي.

ويبدأ ميلان مشواره الأوروبي بمواجهة بطل اسكتلندا في 22 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: تشربيان تاتاروشانو – جانلويجي دوناروما – أنطونيو دوناروما – ماريا مولري – ماتيا بالوسكي

الدفاع: دافيدي كالابريا – ديوجو دالوت – أليسيو رومانيولي – أندريا كونتي – ثيو هيرنانديز – بيير كالولو – ماتيو موساتشيو – سيمون كايير – ليو دوارتي – ماتيو جابيا – لوكا ستانيا – ريكاردو أودي

الوسط: إسماعيل بن ناصر – سامو كاستييخو – ساندرو تونالي – هاكان تشالهان أوجلو – بيير جينيس هاوج – براهيم دياز – رادي كرونيتش – أليكسيس سايلميكيرس – فرانك كيسي – أنطونيو مونيتش – جياكومو أوليزر – أندريا كابوني – ماركو رومانو – أليسيو برمبيلا

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش – أنتي ريبيتش – رافائيل لياو – دانييل مالديني – لورينزو كولومبو – ريكاردو تونين