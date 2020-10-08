تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتدشين المرحلة الأولى من تطوير استاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو.

وكتب عبر صفحته قائلا:"غدا إن شاء الله المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير استاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو".

وأضاف "هذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة ألميريا الحبيبة ولجمهور النادي، والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة".

وتابع آل الشيخ"وتحتوي تشكيلة ألميريا على نجوم دوليين ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها".

وكشف "حققنا في سوق الانتقالات أرقاماً قياسية في بيع اللاعبين واستقطاب أكثر من ١٨ نجم في ميركاتو واحد".

واختتم حديثه "نخطط باذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور".