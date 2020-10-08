صحيفة مغربية: لابا كودجو مستمر في العين ولا مفاوضات مع الوداد

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

لابا كودجو - العين

نفت جريدة هسبورت المغربية تواصل الوداد بضم لابا كودجو مهاجم فريق العين لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت الصحيفة وفقا لمصدر مقرب من اللاعب أن كودجو مستمر مع العين ولا توجد مفاوضات مع الوداد.

وقال المصدر للصحيفة المغربية: "لابا كودجو مرتاح في العين ومستمر معه، والأخبار التي تربط اسمه بالوداد لا أساس لها من الصحة".

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وتابع "اللاعب يرتبط بعقد مع العين لمدة 3 سنوات بمبلغ 2 مليون دولار سنويا، ولم يتم عرض اسمه على الوداد من طرف وكيله".

وأتم تصريحاته "كودجو تفاجأ من الأخبار التي تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى الوداد خلال الميركاتو الصيفي".

ونجح لابا كودجو في تجربته مع نادي العين الإماراتي، إذ سجل 20 هدفا في 24 مباراة، وصنع 5 أهداف.

كما سبق له أن سجل 18 هدفا رفقة نهضة بركان في 18 مباراة.

لابا كودجو العين
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