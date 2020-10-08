تأجيل انطلاق الدوري التونسي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 13:49

كتب : FilGoal

الترجي والصفاقسي

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل انطلاق مسابقة الدوري لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، قبل أن يتم تأجيله إلى أيام 7 و8 و9 نوفمبر.

وكشف موقع "فوت 24" أن قرار الجامعة التونسية لكرة القدم جاء تفاعلا مع قرارات رئاسة الحكومة في مقاومة انتشار فيروس كورونا.

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وسجلت بعض الفرق عدد الإصابات بفيروس كورونا مثل الأولمبي الباجي والترجي ومستقبل الرجيش والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي.

أما دوري الدرجة الثانية فتم تحديد يوم 23 نوفمبر لانطلاق الموسم الجديد منه.

وبالنسبة لإقامة مباريات تونس الودية ستبقى خاضعة إلى تصريح مسبق من مؤسسات الدولة في الأيام المقبلة.

الدوري التونسي الترجي الصفاقسي فيروس كورونا
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