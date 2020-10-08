النني و5 حراس في قائمة أرسنال الأوروبية.. واستبعاد أوزيل وصليبا وسوكراتيس

تواجد محمد النني في قائمة أرسنال لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021، بينما استبعد ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق، الثلاثي ميسوت أوزيل وويليام صليبا وسوكراتيس.

ويعد النني من عناصر أرتيتا الأساسية منذ انطلاق الموسم عقب انتهاء إعارته مع بيشكتاش التركي، فشارك صاحب الـ 28 عاما في 6 لقاءات وتوج بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول.

الألماني صاحب الـ 31 عاما لم يلعب أي مباراة منذ مارس الماضي مع أرسنال تحت قيادة أرتيتا رغم أنه الأعلى عقدا في صفوف الفريق.

كما يغيب الثنائي الدفاعي ويليام صليبا المنضم من سانت إيتيان الفرنسي واليوناني سوكراتيس.

وقيّد أرتيتا في المقابل 5 حراس مرمى في قائمة الجنزر للمسابقة الأوروبية.

وجاءت الأسماء كالآتي:

حراسة المرمى: بيرند لينو – رونار رونارسون – مات ماسي – جيمس هاليسون – ديان إيلف

الدفاع: هيكتور بيليرين – جابريل ماجاليس – روب هولدينج – سيدريك سواريش – شكوردان مصطافي – كالوم تشامبرز – بابلو ماري – ديفيد لويز – سياد كولاسيناك – كيران تيراني

الوسط: داني سيبايوس – ويليان – ميتلاند نيلز – توماس بارتي – محمد النني – جرانات تشاكا – رييس نيلسون – بوكايو ساكا – جو ويلوك – إيميل سميث روي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت – بيير إيمريك أوباميانج – نيكولاس بيبي

ويتواجد أرسنال في مجموعة تضم دوندالك الإيرلندي ومولده النرويجي ورابيد فيينا النسماوي.