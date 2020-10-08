اتحاد الكرة في بيان: نرجو من الأندية سداد ما عليها من مستحقات.. وأمنية للموسم الجديد

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 13:28

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

طالب اتحاد الكرة المصري الأندية المشاركة في بطولاته بسداد ما عليها من التزامات مالية سواء للاتحاد أو أي جهة أخرى في المنظومة، كما تمنى أن يكون الموسم الجديد فأل خير على الكرة المصرية، وذلك في بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي: "بمناسبة بدء إجراءات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، يهدي الاتحاد المصري لكرة القدم أمنياته الطيبة لكل الأندية المشاركة في مسابقاته والعاملين في المنظومة الكروية المصرية، التي يكن لها الاتحاد كل تقدير ويقف على مسافة واحدة منها".

وأضاف "ويهم الاتحاد المصري بهذه المناسبة التأكيد على أن إجراءات القيد للموسم الجديد تسير وفقا للإجراءات المتبعة والمعروفة والمتفقة مع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد".

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وواصل "ويرجو الاتحاد المصري وفقا لهذه المعطيات، أن تقوم جميع الأندية بسداد ما عليها من مستحقات مالية لدى الاتحاد والوفاء بالتزاماتها نحو أي جهة أخرى أو لاعبيها على الوجه المحدد بقرارات من فيفا أو صادرة عن الاتحاد المصري وفقا للوائح المعمول بها".

وأتم "يرجو الاتحاد المصري أن يكون الموسم الجديد فأل خير، على الكرة المصرية وأنديتها والعاملين بها وأن يكون خطوة ارتقاء لها، وهو ما لن يتأتى إلا باحترام القوانين الملزمة واللوائح المعمول بها".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء الأربعاء، لائحة القيد للموسم الجديد. "طالع اللائحة من هنا".

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