منتخب بلجيكا يعلن رحيل كورتوا عن المعسكر بسبب الإصابة

أعلن المنتخب البلجيكي انسحاب ثيبو كورتوا حارس ريال مدريد من معسكر بلاده خلال التوقف الدولي بعد الفحص الطبي، وذلك في بيان مقتبض.

ونشر المنتخب البلجيكي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "كورتا سيترك المعسكر بعد الفحص الطبي، ليس جاهزا للمشاركة".

وانضم صاحب الـ28 عاما إلى معسكر منتخب بلجيكا استعدادا لمواجهات كوت ديفوار وديا ثم إنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الحارس الدولي البلجيكي قد تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن الإصابة التي تعرض لها حارس ريال مدريد "بسيطة" ولن تجعله يغيب لفترة طويلة.

وكان أندري لونين حارس ريال مدريد قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال تواجده في معسكر أوكرانيا. (طالع التفاصيل)

ولا يمتلك ريال مدريد في قائمته في مركز حراسة المرمى سوى هذا الثنائي للموسم الجديد، وفي حالة إذا ما طال غيابهما قد يضطر زين الدين زيدان لتصعيد أحد حراس فريق الشباب.