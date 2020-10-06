منتخب أوكرانيا لـ في الجول: لونين يخضع لحجر صحي لـ15 يوما.. وحارس ريال مدريد لا يشعر بأي شيء سيء

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 16:04

كتب : إسلام مجدي

أندري لونين

قال مكوليا فاسيلوف المتحدث الرسمي باسم منتخب أوكرانيا إن أندري لونين حارس ريال مدريد الذي أصيب بفيروس كورونا سيخضع لفترة حجر صحي تصل إلى 15 يوما، مشيرا إلى أنه كان بخير في مدريد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

أندري لونين

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وصرح فاسيلوف لـFilGoal.com قائلا: "أصيب لونين بفيروس كورونا، هو وحارس آخر تم عزلهما الآن"."

وواصل "لا نعلم بعد التطورات حاليا، يمكنني أن أقول فقط إن لونين لم يصب بأي شيء في مدريد كان بخير هناك، كان على مقاعد البدلاء منذ أقل من 3 أيام، وأجرى فحصا منفصلا في باريس لكن ليس مع المنتخب وخلال 24 ساعة حصل على النتيجة".

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وأكمل "تم عزلهما فورا، سيكون لهم 15 يوما من العزل في فرنسا ربما أكثر أو أقل حسب الحالة، وقد يُسمح بإعادتهم إلى الحجر هناك في أوكرانيا، القرار ليس لي بعد ولم تبلغنا السلطات الفرنسية أي شيء بعد".

وأتم "لا يشعر بأي شيء سيء، هو يجلس في الغرفة، ومعزول، لا يشعر بأي أعراض كلهم بخير ويشعرون كما يشعر الشخص المعافى".

منتخب أوكرانيا أعلن في بيان رسمي صباح الثلاثاء، إصابة الثنائي حارس المرمى لونيل ويوري بانكيف، وكذلك لوبومير توشيتش مدير المنتخب.

في إسبانيا ريال مدريد
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