القائد إيجوايين يفتتح التسجيل مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بطريقة رائعة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

إيجوايين

قاد الأرجنتيني جونزالو إيجوايين فريقه إنتر ميامي لإنهاء سلسلة الهزائم والفوز على نيويورك ريد بولز الأمريكي 2-1.

إيجوايين انضم لصفوف إنتر ميامي منتصف الشهر الماضي وخاض فجر اليوم ثالث مبارياته مع الفريق في الدوري الأمريكي.

هدف الأرجنتيني المخضرم جاء في الدقيقة 82 من ركلة ثابتة نفذها قوية في الزاوية اليسرى للحارس.

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3 نقاط أولى أوقفت هزائم الفريق المملوك للإنجليزي ديفيد بيكام عند 3 هزائم متتالية في المسابقة.

الأرجنتيني اُختير رجل المباراة في ظهوره الأول كقائد للفريق.

الأرجنتيني قال عقب المباراة: "لم أكن أشعر بالارتياح لأنني طوال مسيرتي المهنية شعرت بالضغط لتسجيل الأهداف ومحاولة الأداء على أعلى مستوى".

وأضاف "من الواضح أنني سعيد بالهدف لأنه ساعد الفريق على الفوز، أنا فخور. نادرا ما تم اختياري كقائد، وكانت مسؤوليتي كابتن فريق في مثل هذه المباراة الهامة شرفا لي".

وأكمل "لقد حاولت دائما مساعدة الفريق، الشيء المهم هو مساعدة زميلك وكقائد أردت أن أظهر ذلك، لقد جعلني هذا سعيدا حقا عندما أخبرني دييجو (المدير الفني) أن أكون قائد هذه المجموعة من الرجال الذين عملوا بأنفسهم على الأرض اليوم. عندما تكون قائد فريق اليوم، فهذا يجعلك فخورا فقط".

وفي نفس المباراة تألق الفرنسي بلاس ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس السابق وزميل الأرجنتيني في تشتيت الكرة من على خط المرمى في الدقائق الأولى ما ساهم في الفوز.

ويحتل إنتر ميامي المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة من 16 مباراة، إذ حقق الفريق 4 انتصارات فقط حتى الآن منذ الظهور في الدوري الأمريكي.

وكان إيجوايين قد بدأ مشواره مع الفريق بتنفيذ ركلة جزاء كارثية في مواجه فلالديفيا يونيون وانتهت المباراة بالخسارة 3-0. (طالع التفاصيل)

ماتويدي إيجوايين إنتر ميامي الدوري الأمريكي
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