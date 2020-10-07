منافسا الأهلي والزمالك - الرجاء والوداد ونهضة بركان يفوزون وحسم الدوري يتأجل للجولة الأخيرة

عزز الرجاء صدارته لترتيب الدوري المغربي بعد فوزه على أولمبيك خريبكة في الجولة الـ 29 من المسابقة، ليصبح صراع اللقب مشتعلا حتى الجولة الأخيرة مع منافسيه الوداد ونهضة بركان.

الرجاء تفوق بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الوداد على سريع وادي زم بنفس النتيجة، وظل نهضة بركان في المركز الثالث ومنافسا على اللقب بعد الفوز الكبير على المغرب التطواني بنتيجة 4-1.

وأصبح جدول الترتيب كالتالي قبل جولة على النهاية.

الرجاء: 57 نقطة

الوداد: 56 نقطة

نهضة بركان: 54 نقطة

الرجاء عاد من ملعب المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة بفوز ثمين إذ تقدم أولا عن طريق عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 24 وأضاف أيوب نناح الهدف الثاني للأخضر.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة عن طريق أداما ديوم في الدقيقة 43، هدف لم يكن كافيا ليودع الفريق منافسات الكبار في الدوري المغربي ويتأكد هبوطه للقسم الثاني.

الفوز في الجولة الأخيرة على الجيش الملكي، يعني فوز الرجاء بلقب الدوري المغربي دون النظر لنتائج منافسيه.

الوداد على أرضية ميدانه تقدم في الشوط الأول عن طريق أيمن الحسوني من ركلة ثابتة نفذها بنجاح في الشباك في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 90 أضاف إسماعيل الحداد الهدف الثاني برأسية، وقلص الضيوف النتيجة عن طريق إبراهيم البحراوي من ركلة ثابتة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

وسيحل الوداد ضيفا على اتحاد الفتح الرباطي صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب.

وحقق نهضة بركان فوزا كبيرا على المغرب التطواني بنتيجة 4-1 ليعزز من حظوظه على المنافسة على لقب الدوري المغربي، وسيلتقي مع أولمبيك أسفي في الجولة الأخيرة صاحب المركز الـ 12.

يقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر، بين الأهلي والوداد والزمالك ضد الرجاء.

فيما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط يوم 20 أكتوبر.

ويقام النهائي يوم 25 أكتوبر في الرباط في ملعب الأمير مولاي عبد الله.