مؤمن زكريا: شكرا لـ الاتحاد الإفريقي والأب الغالي هاني أبو ريدة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - الأهلي

شكر مؤمن زكريا لاعب الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وهاني أبو ريدة على اختياره سفيرا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختار "كاف" اللاعب سفيرا للمباراة النهائية إذ سيحمل الكأس قبل الفريق البطل على منصة التتويج.

وقال مؤمن زكريا عبر حسابه على تويتر: "كل الشكر والتقدير للاتحاد الافريقي، وشكر خاص للأب الغالي المهندس هاني أبو ريدة".

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وستقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر المقبل ولم يتحدد بعد مكان إقامة المباراة.

ويأتي القرار بمبادرة من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ كاف، ضمن عدد من المبادرات التي تحرك فيها رئيس الاتحاد المصري السابق.

ومن ضمن تلك المبادرات التي عرضت أيضا، بحث إنشاء مشروع تبرعات خاص لرعاية اللاعب، واللاعبين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية سواء قبل أو بعد الاعتزال، وتمويل المشروع بنسبة من عقود الأندية مع اللاعبين.

وكذلك، مخاطبة اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على أحد قاعات مقر الاتحاد الجديد بمشروع الهدف في 6 أكتوبر.

كما علم FilGoal.com أن أبو ريدة خاطب نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين لتدشين جائزة خاصة باسم مؤمن زكريا، يتكفل أبو ريدة بقيمتها.

وكذلك، مخاطبة وزارة الرياضة وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بـ فيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك يوم 18 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أما الوداد فيواجه الأهلي يوم 17.

وتقام مباريات الإياب في مصر بعد أسبوع.

مؤمن زكريا الاتحاد الإفريقي نهائي دوري أبطال إفريقيا
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