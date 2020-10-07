تشاتشيتش: أهدرنا عددا ضخما من الفرص.. ومن الجيد عدم سفر أنتوي

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 20:14

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أوضح أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن مواجهة نادي مصر كانت صعبة بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بنتيجة كبيرة.

وحقق بيراميدز فوزا ثمينا على نادي مصر في الجولة الـ 32 بفضل هدف محمد فاروق القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع (طالع التفاصيل).

وقال تشاتشيتش عقب نهاية اللقاء: "لا توجد مباراة سهلة في الدوري رغم هبوط نادي مصر للقسم الثاني، وبيراميدز أضاع عددا ضخما من الفرص، وسعيد للغاية لأننا حققنا الفوز السادس على التوالي ومواصلة مطاردة المركز الثاني".

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وتابع الكرواتي "أهنيء نادي مصر على الأداء وحزين لهبوطهم لدوري الدرجة الثانية، وأتمنى لهم التوفيق مستقبلا لأنهم فريق جيد للغاية".

وأردف "غياب إريك تراوري وويلفريد كانون صعب لوجودهما مع منتخبي بلادهما ولكن علينا التعامل مع المواجهة، ومن الجيد عدم سفر جون أنتوي لأنه لاعب مهم للغاية ومفيد للفريق ومهاجم جيد".

وأشاد بإسلام عيسي الذي صنع هدف الفوز مختتما "شارك لوقت قصير أمام نادي مصر وكان مؤثرا بتمرير كرة الهدف القاتل وكان مفيدا للغاية، أتمنى التوفيق في اللقاءات المقبلة وأن نواصل الانتصارات لحصد المركز الثاني".

ويلتقي بيراميدز في الجولتين المقبلتين مع الأهلي وطلائع الجيش.

بيراميدز ارتفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الزمالك والذي سيخصم منه 3 نقاط عقب نهاية الموسم ولديه مواجهة مع وادي دجلة غدا.

فوز هو التاسع عشر لـ بيراميدز الموسم الحالي قبل جولتين على النهاية، ليعادل عدد انتصاراته الموسم الماضي في 34 مباراة كأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بالدوري.

بينما تكبد نادي مصر الخسارة السادسة عشر له الموسم الحالي ظل بها في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

المباراة شهدت هيمنة كاملة من بيراميدز انتهت بتسديد لاعبو الفريق 24 تسديدة على مرمى عصام ثروت.

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