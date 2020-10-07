بعد 24 تسديدة.. رأسية فاروق تقود بيراميدز لفوز قاتل في الـ +92 أمام نادي مصر

خطف بيراميدز 3 نقاط ثمينة بعد الفوز 1-0 على نادي مصر في الجولة الـ 32 من الدوري المصري في الـ +92.

فوز بيراميدز أشعل الصراع على مركز الوصافة مع الزمالك والبطاقة المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

المباراة شهدت ظهور عنصر تحكيم نسائي، بتواجد شاهنده المغربي كحكم رابع.

شاهنده المغربي الحكم المساعد في لقاء بيراميدز ونادي مصر #في_الدوري 📸🤝 pic.twitter.com/r4Aw06CMWS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 7, 2020

بيراميدز ارتفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الزمالك والذي سيخصم منه 3 نقاط عقب نهاية الموسم ولديه مواجهة مع وادي دجلة غدا.

فوز هو التاسع عشر لـ بيراميدز الموسم الحالي قبل جولتين على النهاية، ليعادل عدد انتصاراته الموسم الماضي في 34 مباراة كأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بالدوري.

بينما تكبد نادي مصر الخسارة السادسة عشر له الموسم الحالي ظل بها في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

المباراة شهدت هيمنة كاملة من بيراميدز انتهت بتسديد لاعبو الفريق 24 تسديدة على مرمى عصام ثروت.

تسديدات بيراميدز في الشوط الأول كان لها دفاع نادي مصر وحارسه بالمرصاد.

وفي الدقيقة 35 احتسب الحكم ركلة جزاء عقب عرقلة محمد حمدي داخل منطقة الجزاء.

وانبرى عبد الله السعيد لتنفيذ الركلة وتصدى لها الحارس محولا إياها لركنية، ليفوت فرصة زيادة رصيده التهديفي.

لتصبح ثاني ركلة جزاء يهدرها السعيد بعدما أهدر أمام محمد بسام حارس طلائع الجيش في الجولة الـ 20.

المحاولات تواصلت في الشوط الثاني وأجرى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز أول تغييراته بنزول محمد فاروق بدلا من إبراهيم عادل في الدقيقة 60.

ضغط بيراميدز تواصل في الدقائق الأخيرة وتحقق لهم ما أراد بعدما أرسل البديل إسلام عيسى ارتقى لها محمد فاروق برأسية سكنت شباك عصام ثروت في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.