وفد كاف يتفقد ملعب الأهلي لاعتماده للمباريات الإفريقية

زار وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استاد الأهلي We السلام اليوم الأربعاء لتفقده والتأكيد من مطابقته للشروط الخاصة لاستقبال المباريات القارية.

وأبدى الوفد الإفريقي إعجابه بالملعب وجاهزيته لاستقبال مباريات الأهلي في الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الوفد أن الملعب يتوافق مع كافة الشروط الخاصة بالاتحاد الإفريقي.

وضم وفد كاف كل من أحمد سالم مدير المسابقات بالاتحاد بالإفريقي وشريف أبوالعينين مدير اللجنة الطبية في كاف، ومحمد أبو العلا مرافقا للجنة التفقدية.

وكان في استقبال الوفد خلال زيارته شريف شديد مدير شركة استادات القابضة باستاد الأهلي we السلام، وممدوح راغب مدير الاستاد، وحنان الزيني مديرة العلاقات الخارجية والتراخيص بالنادي الأهلي، والعميد علاء صلاح مدير أمن الأهلي.