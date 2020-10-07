رسميا – مؤمن زكريا سفير نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مؤمن زكريا سفيرا لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وسيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال قبل التتويج على المنصة.

وكان FilGoal.com قد كشف سابقا بتوجه "كاف" أن يكون مؤمن حاملا لكأس البطولة قبل المباراة النهائية المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل، بين الأهلي أو الوداد المغربي، والزمالك أو الرجاء المغربي. (طالع التفاصيل)

وستقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر المقبل ولم يتحدد بعد مكان إقامة المباراة.

اختيار مؤمن زكريا سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا ✈️ 🏆 سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد! 👏 pic.twitter.com/5gjTzJnIXI — CAF - AR (@caf_online_AR) October 7, 2020

ويلعب الرجاء أمام الزمالك يوم 18 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أما الوداد فيواجه الأهلي يوم 17.

وتقام مباريات الإياب في مصر بعد أسبوع.

ويأتي القرار بمبادرة من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ كاف، ضمن عدد من المبادرات التي تحرك فيها رئيس الاتحاد المصري السابق.

ومن ضمن تلك المبادرات التي عرضت أيضا، بحث إنشاء مشروع تبرعات خاص لرعاية اللاعب، واللاعبين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية سواء قبل أو بعد الاعتزال، وتمويل المشروع بنسبة من عقود الأندية مع اللاعبين.

وكذلك، مخاطبة اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على أحد قاعات مقر الاتحاد الجديد بمشروع الهدف في 6 أكتوبر.

كما علم FilGoal.com أن أبو ريدة خاطب نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين لتدشين جائزة خاصة باسم مؤمن زكريا، يتكفل أبو ريدة بقيمتها.

وكذلك، مخاطبة وزارة الرياضة وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بـ فيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.