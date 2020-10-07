تقرير: توثيق أصوات حملة سحب الثقة من بارتوميو.. الخطوة الثانية ستبدأ

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

جوسيب ماريا بارتوميو

سيواجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة تصويت سحب الثقة بعد أن تم التأكد من أصوات حملة سحب الثقة من رئاسة مجلس إدارة برشلونة، وذلك بعد نجاحها في جمع أكثر من 20 ألف صوتا، وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة "راك 1" الإسبانية.

وقال التقرير إنه بعد جمع 20 ألف و687 صوتا، متخطين الحد الأدنى لسحب الثقة وهو 16 ألف و250 صوتا.

ووجدت لجنة الفرز التي أعلن برشلونة تشكيلها أن الأصوات صحيحة وموثقة والآن ستبدأ الخطوة التالية.

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ويمثل إدارة برشلونة في العملية الثنائي مارتا بلانا وخوردي أرجيمي، فيما يمثل الاتحاد الكتالوني لكرة القدم جوسيب ماريا فالبونا.

ما الخطوة التالية؟

FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق من برشلونة إلى أن الخطوة التالية ستكون حملة سحب الثقة وهنا سيكون تصويت بنعم أم لا، ونسبة قوبله يجب أن تتخطى أو تساوي ثلثي أعضاء النادي أي نسبة 66%.

وفي حالة التصويت بلا يستمر المجلس حتى موعد الانتخابات، وفي حالة التصويت بنعم، يتم سحب الثقة ومن ثم تعيين لجنة لتسيير الأحوال لحين إجراء انتخابات جديدة.

وعن الجدول الزمني للعملية قال المكتب الإعلامي لـ FilGoal.com: "مارس؟ لا لا قبل ذلك، التصويت قد يكون في أواخر أكتوبر أو نوفمبر إن صحت الأصوات، ومن ثم الانتخابات قد تكون في يناير أو فبراير". (طالع التقرير والشرح كاملا)

في إسبانيا برشلونة
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